Татьяна Бурлакова стала победителем конкурса «Воспитатель года России – 2026» в Рязани

В библиотеке имени Есенина в Рязани торжественно объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России — 2026». По итогам всех конкурсных испытаний лучшим воспитателем стала Татьяна Бурлакова из детского сада №27. Именно она будет представлять Рязанскую область на всероссийском финале осенью 2026 года.

В этом году Рязань на конкурсе представили сразу шесть воспитателей из детских садов № 27, 37, 38, 40, 77 и 105. Среди лауреатов регионального этапа — Анна Курбатова (детсад №38) и Дарья Васильева (детсад №40).

Татьяна Бурлакова покорила жюри своим педагогическим мастерством, преданностью делу и искренней любовью к детям. Её победа — это признание высокого профессионализма и творческого подхода к воспитанию подрастающего поколения.

В завершение церемонии прозвучали слова благодарности всем участникам и пожелания новых профессиональных успехов. Напомним, что 2026 год объявлен Минпросвещения России Годом дошкольного образования.