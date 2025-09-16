Вторник, 16 сентября, 2025
14.9 C
Рязань
Медицина

Не симуляция, а физиология: нефролог Аршинская объяснила, почему мужчины страдают даже от температуры 37,5°C

Анастасия Мериакри
Фото: freepik.com

Популярный мем о мужчинах, которые пишут завещание при температуре 37,5°C, имеет научное обоснование. Всему виной гормоны! О биологических механизмах этого феномена рассказала врач-терапевт, нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская в разговоре со «Здоровьем Mail».

Врач называет несколько причин, почему мужчины могут субъективно тяжелее переносить повышение температуры. Во-первых, это гормональный фон.

Дело в том, что тестостерон обладает иммуносупрессивным эффектом, то есть может незначительно уменьшать иммунный ответ, в то время как эстроген поддерживает иммунитет. В результате мужской организм дольше борется с инфекцией, а воспаление может ощущаться ярче.

Во-вторых, представители мужского пола, по словам Екатерины Аршинской, более чувствительны к действию цитокинов — сигнальных белков, которые вызывают характерные симптомы недомогания: усталость, ломоту в теле и слабость.

Важную роль играет и генетический фактор. Многие гены, отвечающие за работу иммунной системы, расположены на X-хромосоме. У женщин их две, что создает своеобразную подстраховку, а у мужчин — только одна, что может делать иммунный ответ менее эффективным.

Поэтому не спешите относить мужчин, страдающих при температуре 37,5°C, к симуляторам. Помните, что это особенности физиологии. Лучшая тактика, по словам врача, проявить заботу, обеспечить покой и теплое питье, а при ухудшении состояния обратиться к врачу.

Самые читаемые материалы

Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».
Новости России

Экстрасенс сделала неожиданный прогноз об окончании СВО и судьбе России

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период.
Новости России

Они не понимали, что происходит: российские войска бьются за Купянск 

Война — не только артиллерия и бронетехника. Иногда решающую роль играет газовая труба под рекой, тишина перед штурмом и внезапность, от которой у противника ломается командная система.
Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация

Последние новости

Новости России

Шахназаров: России нужна мобилизация, иначе страна столкнется с тяжелыми последствиями

По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами.
Новости России

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачеву с головой 
Новости России

Соцфонд России: с 2026 года страховые пенсии будут индексировать два раза в год

В 2025 году страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%. Социальные — на 14,75%.
Новости России

Политолог Гуреев объяснил главные ошибки Запада с санкциями против России 

Постпреды стран Евросоюза убрали с повестки обсуждение новых санкций против России. Почему? Потому что предыдущие — не сработали. Более того, некоторые из них ударили по тем, кто их и вводил.
Общество

Карту мест, где можно бесплатно подключиться к точкам Wi-Fi, разработали в Рязанской области

Подключиться к бесплатному Wi-Fi можно в территориальных отделах МФЦ, учреждениях культуры и спорта, ТРЦ, общепитах и отделениях банков.
Общество

Более 60 рязанских первичных отделений Движения Первых одержали победу и стали призёрами федерального конкурса — Павел Малков

Губернатор Павел Малков отметил, что на сегодня в Движение Первых вступили более 87 тысяч школьников – это 70% от общего числа рязанцев в возрасте от 7 до 17 лет
Власть и политика

Павел Малков: Необходимо использовать преимущества онлайн-платформ при госзакупках

Павел Малков отметил, что необходимо расширить доступ субъектов МСП к госзакупкам с помощью использования онлайн-платформ. Большая часть таких закупок имеет небольшие объемы
Новости России

Суд в Сочи приговорил 22-летнего к колонии за разврат и склонение к наркотикам

Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних (ч.4 ст.134, ч.1 ст.135 ч.1 ст.137 УК РФ) и склонении одной из них к потреблению наркотических средств (п. «а» ч.3 ст.230 УК РФ).