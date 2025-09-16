Не симуляция, а физиология: нефролог Аршинская объяснила, почему мужчины страдают даже от температуры 37,5°C

Популярный мем о мужчинах, которые пишут завещание при температуре 37,5°C, имеет научное обоснование. Всему виной гормоны! О биологических механизмах этого феномена рассказала врач-терапевт, нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская в разговоре со «Здоровьем Mail».

Врач называет несколько причин, почему мужчины могут субъективно тяжелее переносить повышение температуры. Во-первых, это гормональный фон.

Дело в том, что тестостерон обладает иммуносупрессивным эффектом, то есть может незначительно уменьшать иммунный ответ, в то время как эстроген поддерживает иммунитет. В результате мужской организм дольше борется с инфекцией, а воспаление может ощущаться ярче.

Во-вторых, представители мужского пола, по словам Екатерины Аршинской, более чувствительны к действию цитокинов — сигнальных белков, которые вызывают характерные симптомы недомогания: усталость, ломоту в теле и слабость.

Важную роль играет и генетический фактор. Многие гены, отвечающие за работу иммунной системы, расположены на X-хромосоме. У женщин их две, что создает своеобразную подстраховку, а у мужчин — только одна, что может делать иммунный ответ менее эффективным.

Поэтому не спешите относить мужчин, страдающих при температуре 37,5°C, к симуляторам. Помните, что это особенности физиологии. Лучшая тактика, по словам врача, проявить заботу, обеспечить покой и теплое питье, а при ухудшении состояния обратиться к врачу.