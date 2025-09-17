Врачи из Рязани разработали формулу смертности от COVID-19

Рязанские врачи рассчитали формулу, которая позволяет прогнозировать исход заболевания COVID-19. Эта разработка призвана помочь в подготовке к возможной новой волне пандемии.

По информации телеграм-канала Mash, для прогноза используются четыре показателя:

степень поражения легких по данным компьютерной томографии (КТ);

пульс пациента;

уровень креатинина в крови;

показатель HIF-1α (белок, индуцированный гипоксией).

Эти данные подставляются в формулу, которая выдает вероятность исхода. Если значение P меньше 0,42, пациент идет на поправку. Если значение выше, риск летального исхода высокий.

Точность прогноза на основе данных 50 реальных пациентов составила почти 86%.