Врачи из Рязани разработали формулу смертности от COVID-19

Рязанские врачи рассчитали формулу, которая позволяет прогнозировать исход заболевания COVID-19. Эта разработка призвана помочь в подготовке к возможной новой волне пандемии.
По информации телеграм-канала Mash, для прогноза используются четыре показателя:
степень поражения легких по данным компьютерной томографии (КТ);
пульс пациента;
уровень креатинина в крови;
показатель HIF-1α (белок, индуцированный гипоксией).
Эти данные подставляются в формулу, которая выдает вероятность исхода. Если значение P меньше 0,42, пациент идет на поправку. Если значение выше, риск летального исхода высокий.
Точность прогноза на основе данных 50 реальных пациентов составила почти 86%.