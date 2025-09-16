Вторник, 16 сентября, 2025
Второй самый крупный по весу малыш 2025 года родился в Рязани

Анастасия Мериакри

В рязанском Перинатальном центре родился мальчишка-богатырь. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

Егор стал долгожданным первенцем у своих родителей. По весу малыш занял второе место среди детей, родившихся в 2025 году, — 5050 г. Рекорд за новорождённым с весом 5080 г.

Такие детишки после рождения находятся под особым контролем неонатологов. Причины набора веса выше среднего новорождёнными связаны или с особенностями конституции, или с осложнениями беременности, которые развиваются у мамы.

У нашего героя отклонений при обследовании выявлено не было, и в настоящее время они вместе с мамой в удовлетворительном состоянии выписаны домой.

Напомним, самый крупный малыш 2025 года в Рязани родился весом 5080 г. Он стал вторым ребёнком у своих родителей. Первый тоже был крупным, но этот мальчишка побил рекорд и медцентра, и семейный.

Недавно в Рязанском перинатальном центре прошли съемки шоу «Стендап на выезде» (12+). Четыре юмориста отправились в Рязань, чтобы изнутри познакомиться с работой медперсонала.

