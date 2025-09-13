Суббота, 13 сентября, 2025
Рязань
Общество

Стендап-комики работали в рязанских медучреждениях и поделились впечатлениями

Анастасия Мериакри

В Рязани прошли съемки шоу «Стендап на выезде» (12+). Стендап-комики работали в Рязанской ОКБ и Перинатальном центре.

Четыре юмориста отправились в Рязань, чтобы изнутри познакомиться с работой медперсонала. Юмористам дали наставников — врачей приемного отделения, отделения реабилитации, лаборатории, родильного отделения.

Комики тренировались принимать роды, работали в приемном отделении, отделении реабилитации и лаборатории.

«Я в восторге, мы и физкультурой занимались, и с психологом поработали, и массаж лица мне сделали. Я был скорее восторжен, нежели критическая оценка, которую требует юмор», — поделился впечатлениями один из комиков.

В конце выпуска на основе увиденного и приобретенного опыта комики написали шутки и выступили с концертом перед врачами, медсестрами и санитарами. Выпуск шоу можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/wall-161112736_28756

Возрастное ограничение 12+

