Медики спасли рязанку с отёком Квинке

В Рязани скорая помощь спасла молодую женщину от острого удушья. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

Медиков вызвала мама 34-летней рязанки, которая к этому моменту уже не могла говорить. На адрес выехала реанимационная бригада. 

«Мы увидели признаки отека Квинке и бронхиальной астмы, – вспоминает врач Ольга Шахматова. – Гортань отекла, затрудненный вдох. Произносить слова пациентка не могла. Женщина писала ответы на наши вопросы маме, а мама озвучивала их нам. Мы понимали, что нельзя терять ни минуты. Тут же на месте оказали помощь, направленную на снятие отека Квинка и приступа бронхиальной астмы. Инъекции помогли. Состояние пациентки стабилизировалось. И мы доставили ее в стационар».

После курса лечения женщина обратилась на Центральную станцию скорой. 

«Я от всей души благодарю врача Ольгу Шахматову, фельдшеров Марию Мельникову и Артема Черкасова, водителя Андрея Макаренко. Спасибо за профессионализм, оперативную помощь, спасибо за то, что спасли мне жизнь», – сказала рязанка.

