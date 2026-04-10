Медики спасли рязанку с отёком Квинке

В Рязани скорая помощь спасла молодую женщину от острого удушья. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Медиков вызвала мама 34-летней рязанки, которая к этому моменту уже не могла говорить. На адрес выехала реанимационная бригада.

«Мы увидели признаки отека Квинке и бронхиальной астмы, – вспоминает врач Ольга Шахматова. – Гортань отекла, затрудненный вдох. Произносить слова пациентка не могла. Женщина писала ответы на наши вопросы маме, а мама озвучивала их нам. Мы понимали, что нельзя терять ни минуты. Тут же на месте оказали помощь, направленную на снятие отека Квинка и приступа бронхиальной астмы. Инъекции помогли. Состояние пациентки стабилизировалось. И мы доставили ее в стационар».

Реклама

После курса лечения женщина обратилась на Центральную станцию скорой.