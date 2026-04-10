С мая вступают в силу поправки, которые затронут пенсионеров сразу нескольких возрастных групп — от 55 до 80 лет. Речь идёт о порядке перерасчёта выплат, назначении надбавок и доступе к социальным льготам. Важный нюанс: изменения касаются не только тех, кто только выходит на пенсию, но и тех, кто получает её уже давно, пишет Runews24.ru.

Работающие пенсионеры 55–65 лет: перерасчёт без похода в фонд

Для этой группы скорректировали порядок учёта стажа и пенсионных баллов при продолжении работы. Ограничения на индексацию в период занятости никуда не делись — выплаты в это время по-прежнему не растут. Зато после увольнения всё меняется.

Реклама

Раньше, чтобы получить пересчитанную пенсию, человеку нужно было самому прийти в Социальный фонд с документами. Теперь сведения об окончании трудовых отношений фонд получает от работодателя автоматически. Перерасчёт произойдёт без личного визита. Меньше бумаг, меньше очередей, меньше нервов.

Возраст 65–75 лет: надбавки обновятся сами

Пожалуй, самое ощутимое упрощение ждёт именно эту категорию. Раньше пенсионеру приходилось самому следить за изменениями регионального законодательства и периодически обновлять справки, чтобы подтвердить право на повышенную выплату. Теперь этого не требуется.

Актуализация надбавок и территориальных коэффициентов переходит в автоматический режим. Социальный фонд будет получать данные о льготных категориях напрямую от региональных властей. Человек просто увидит уже скорректированную сумму на счёте.

Специалисты всё же советуют регулярно заглядывать на Госуслуги и проверять личный кабинет — чтобы убедиться, что все основания учтены корректно.

Группа 75–80 лет: проще получить уход и доплаты

Здесь поправки затронули сразу два направления. Первое — расширение оснований для назначения доплат по уходу. Теперь помимо медицинских заключений в расчёт берутся функциональные ограничения, которые подтверждают социальные работники. Критерии стали гибче.

Второе — значительно упрощён сбор документов. Вместо нескольких справок из разных учреждений достаточно одного заявления с приложением базового медицинского документа. Остальное фонд запрашивает сам. Для пожилых людей с ограниченной мобильностью и их близких это принципиальное облегчение.

Льготы теперь привязаны к конкретному возрасту

Новая система отказывается от «усреднённого» подхода. Меры поддержки чётко дифференцированы по возрастным ступеням.

Для граждан 55–60 лет сохраняются программы профессиональной переподготовки за счёт государства, консультации по трудоустройству и право на ежегодную диспансеризацию. Порядок подтверждения статуса упрощён через электронный обмен данными между работодателем и фондом.

Для тех, кто достиг 70–75 лет, расширяется адресная помощь: усиливается социальное обслуживание на дому, увеличивается перечень бесплатных медицинских услуг. Льготные санаторно-курортные путёвки теперь можно получить не только через систему здравоохранения, но и через центры социального обслуживания по упрощённой заявке.

Старше 80 лет: максимальное упрощение

Для самой старшей группы бюрократический барьер снижен до минимума. Чтобы получить услуги социального работника, включая регулярную помощь на дому, достаточно подать заявление в МФЦ или онлайн через портал госуслуг. Длительного сбора актов и характеристик больше не требуется.

Упрощена и процедура оформления компенсации для тех, кто ухаживает за пожилым человеком. Раньше требовалось личное присутствие обеих сторон и справки об отсутствии дохода у ухаживающего. Теперь заявление подаётся дистанционно, а подтверждающие сведения Социальный фонд проверяет самостоятельно. Выплаты начинаются быстрее, нагрузка на семьи снижается.

Что сделать до мая: три конкретных шага

Специалисты советуют не откладывать подготовку. Вот что стоит проверить заранее.

Первое. Убедитесь, что данные в Социальном фонде актуальны: весь трудовой стаж учтён (включая советский период), количество пенсионных баллов верное, статус занятости отражён корректно, региональные льготы зафиксированы. Ошибку лучше выявить до запуска автоматических перерасчётов, иначе придётся исправлять вручную.

Второе. Если вы или ваш близкий в ближайшее время переходит в новую возрастную группу — 60, 65, 70, 75 или 80 лет — заранее узнайте, какие именно надбавки и меры поддержки становятся доступны. Автоматика не отменяет необходимости понимать свои права.

Третье. Родственникам и опекунам пенсионеров старше 75 лет полезно заранее изучить порядок организации социального обслуживания на дому и правила оформления компенсационных выплат за уход. Знание алгоритма поможет избежать ошибок при первом обращении.

Майские изменения направлены на одно: снизить личную вовлечённость пенсионеров в бумажные процедуры и ускорить получение положенных выплат. Но достоверность исходных данных в фонде по-прежнему остаётся зоной ответственности самого человека. Профилактическая проверка сейчас сэкономит время и деньги потом.