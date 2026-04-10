Фото: freepik.com
Транспорт и дороги

Рязанцы высказались о запрете электросамокатов в парках и скверах

Алексей Самохин
Жители Рязани на платформе «Дзен» активно комментируют материал 7инфо о запрете езды на электросамокатах в некоторых зонах города. 

Напомним, администрация Рязани 9 апреля 2026 года опубликовала постановление №3219, которым утвердила официальный реестр зон запрета эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов с электродвигателем. Документ охватывает 25 территорий общего пользования по всему городу.

Запрет распространяется сразу на оба типа транспорта: как на электросамокаты и моноколёса, так и на электровелосипеды. Исключений нет ни для одной из перечисленных территорий.

В основном комментаторы поддерживают ограничения на электросамокаты. Правда, стоит учесть, что аудитория «Дзена» преимущественно взрослые люди, а самокатами пользуется в основном молодёжь. 

Вот некоторые комментарии (орфография и пунктуация сохранены): 

«А зачем они нужны в Рязани??????????»

«Очень хотелось бы, чтобы эти виды транспорта вообще были бы запрещены для передвижения по городу. На пл. Ленина очень узкий тротуар. Много народу и общественного транспорта. Уберите там парковку для самокатов!! Там невозможно стоять в ожидании транспорта. Либо споткнешься о стоящий самокат, либо тебя собьют на самокате. Да и по остальным улицам ходить невозможно. Ещё и доставщики гоняют».

«Ещё бы запретили особенно электровелосипедистам по тротуару ездить, сил уже нет. Ведь когда нибудь собьют кого-то. Особенно страшно за детей!».

«А Театральная площадь? Будут опять ставить самокаты у театра и Сбера., дети прыгать со ступенек? К театру не подойти… Бардак!! Фонтан позорный…».

Впрочем, есть и другие мнения: 

«Ещё надо на этих территориях запретить вход для жителей, а то ходят мусор в урны бросают, за ними потом убирать, на лавках сидят. И штрафовать легче: всех кого поймали — штраф».

«Скажите, а кто и как это будет контролировать? Запрет — это прекрасно и долгожданно, но… ни слова о методах осуществления соблюдения постановления».

Популярные материалы

Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...
Новости России

Жена Героя России Асылханова оценила версию о его уходе из семьи

Супруга 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости Касимова

В Касимовском округе продают несколько зданий, в том числе бывшую школу

Администрация Касимовского муниципального округа Рязанской области сообщила о продаже нескольких объектов недвижимости.
Общество

В Рязани за сутки собрали 8 тонн гуманитарной помощи для Дагестана

На призыв губернатора уже откликнулись отделения «Единой России», детские сады, школы, учреждения образования, бизнесмены, неравнодушные рязанцы. 
Экология, природа, животные

Половодье в Рязани практически остановилось, вода в Проне резко уходит

У Старой Рязани Ока за сутки поднялась на 20 сантиметров. Пока одни реки региона продолжают прибывать, Проня резко пошла на убыль — сразу на 132 сантиметра.

Темы

Политика

Миронов предложил платить детские пособия семьям контрактников и мобилизованных до 16 лет

Сергей Миронов внёс в Госдуму законопроект, который меняет правила выплаты детских пособий для семей военнослужащих. Соавтором документа стала председатель профильного комитета Яна Лантратова.
Здоровье

Сомнолог Галеева раскрыла, чем рискует жена храпящего мужа каждую ночь

Храп мужа может оставить жену глухой на одно ухо — буквально. Сомнолог предупредила: 80 дБ каждую ночь необратимо разрушают клетки внутреннего уха. Именно поэтому 41% пар уже спят в разных комнатах.
Происшествия

В Рязани мужчина поцарапал Ford соседа и получил уголовное дело по статье УК РФ

Житель Рязани поцарапал машину соседа ключом от собственной квартиры — из-за старой обиды, которую тот даже не помнил. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 
Происшествия

Курьера сбили у «Барса на Московском» в Рязани 

На месте происшествия заметили сотрудников полиции, а также реанимационную бригаду скорой помощи.
Медицина

Медики спасли рязанку с отёком Квинке

Медиков вызвала мама 34-летней рязанки, которая к этому моменту уже не могла говорить. На адрес выехала реанимационная бригада. 
Акценты

Пенсионеров в России ждут серьёзные изменения уже с мая

С мая в России меняются правила перерасчёта пенсий и оформления льгот для граждан от 55 до 80 лет. Большинство процедур станут автоматическими — без заявлений и очередей. Но есть кое-что, что нужно проверить уже сейчас.
Транспорт и дороги

В 2026 году планируется отремонтировать 110 км дорог в Рязанской области

В 2026 году в Рязанской области отремонтируют около 110 км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Регион уже второй год подряд удостоен федеральной награды «Золотой каток» за высокие результаты в дорожной отрасли.
Происшествия

Труп обнаружили около остановки в центре Рязани

Тело лежало рядом с пешеходным переходом, около стояла машина скорой помощи. Судя по положению медика, помощь оказывать было уже поздно. 

