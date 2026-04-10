Рязанцы высказались о запрете электросамокатов в парках и скверах

Жители Рязани на платформе «Дзен» активно комментируют материал 7инфо о запрете езды на электросамокатах в некоторых зонах города.

Напомним, администрация Рязани 9 апреля 2026 года опубликовала постановление №3219, которым утвердила официальный реестр зон запрета эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов с электродвигателем. Документ охватывает 25 территорий общего пользования по всему городу.

Реклама

Запрет распространяется сразу на оба типа транспорта: как на электросамокаты и моноколёса, так и на электровелосипеды. Исключений нет ни для одной из перечисленных территорий.

В основном комментаторы поддерживают ограничения на электросамокаты. Правда, стоит учесть, что аудитория «Дзена» преимущественно взрослые люди, а самокатами пользуется в основном молодёжь.

Вот некоторые комментарии (орфография и пунктуация сохранены):

«А зачем они нужны в Рязани??????????»

«Очень хотелось бы, чтобы эти виды транспорта вообще были бы запрещены для передвижения по городу. На пл. Ленина очень узкий тротуар. Много народу и общественного транспорта. Уберите там парковку для самокатов!! Там невозможно стоять в ожидании транспорта. Либо споткнешься о стоящий самокат, либо тебя собьют на самокате. Да и по остальным улицам ходить невозможно. Ещё и доставщики гоняют».

«Ещё бы запретили особенно электровелосипедистам по тротуару ездить, сил уже нет. Ведь когда нибудь собьют кого-то. Особенно страшно за детей!».

«А Театральная площадь? Будут опять ставить самокаты у театра и Сбера., дети прыгать со ступенек? К театру не подойти… Бардак!! Фонтан позорный…».

Впрочем, есть и другие мнения:

«Ещё надо на этих территориях запретить вход для жителей, а то ходят мусор в урны бросают, за ними потом убирать, на лавках сидят. И штрафовать легче: всех кого поймали — штраф».