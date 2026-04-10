Фото: администрация Рязани
Транспорт и дороги

В 2026 году планируется отремонтировать 110 км дорог в Рязанской области

Алексей Самохин
В Рязанской области в 2026 году планируется отремонтировать около 110 км автодорог. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Павел Супрун в прямом эфире программы «Час с зампредом», запущенной по поручению губернатора Павла Малкова.

Что отремонтируют в этом году

В зону ремонта войдут ключевые участки региональных трасс: Ряжск – Касимов – Нижний Новгород и Сапожок – Сараи – Борец – Шацк. Параллельно приводятся в порядок мостовые сооружения. В приоритете, по словам Супруна, дороги к социальным объектам: школам, детским садам, больницам, а также туристические маршруты и въездные трассы в регион.

В 2025 году дорожники отремонтировали 168 км автодорог и 9 мостов. Все плановые показатели выполнены в полном объеме. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» построено 9 новых дорог к сельхозпредприятиям общей протяженностью 5,5 км.

Въезды в регион и безопасность

По поручению губернатора ведется системная работа по ремонту въездных трасс. Уже обновлены дороги в направлении Московской и Липецкой областей, в Захаровском и Рыбновском округах. В этом году завершится капитальный ремонт трассы Тамбов – Шацк до границы с Тамбовской областью.

Отдельное внимание уделяется безопасности: совместно с Госавтоинспекцией принимаются меры по снижению аварийности. Обновляются дорожные знаки, модернизируются светофорные объекты, наносится термопластиковая разметка, поддерживается санитарное состояние проезжей части.

Шестилетний план и федеральная награда

Региональный Минтранс сформировал программу дорожных работ до 2031 года. Общая протяженность дорожной сети области составляет 16 тыс. км и включает федеральные, региональные и муниципальные трассы. При поступлении дополнительного финансирования план корректируется и пополняется новыми объектами.

За высокие показатели реализации дорожной части нацпроекта Рязанская область получила федеральную награду «Золотой каток» второй год подряд. Повышены требования к подрядным организациям и культуре производства. Следить за ходом ремонта жители могут в группе «Дороги Рязанской области» в социальных сетях, созданной Минтрансом.

Популярные материалы

Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...
Новости России

Жена Героя России Асылханова оценила версию о его уходе из семьи

Супруга 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости Касимова

В Касимовском округе продают несколько зданий, в том числе бывшую школу

Администрация Касимовского муниципального округа Рязанской области сообщила о продаже нескольких объектов недвижимости.
Общество

В Рязани за сутки собрали 8 тонн гуманитарной помощи для Дагестана

На призыв губернатора уже откликнулись отделения «Единой России», детские сады, школы, учреждения образования, бизнесмены, неравнодушные рязанцы. 
Экология, природа, животные

Половодье в Рязани практически остановилось, вода в Проне резко уходит

У Старой Рязани Ока за сутки поднялась на 20 сантиметров. Пока одни реки региона продолжают прибывать, Проня резко пошла на убыль — сразу на 132 сантиметра.

Темы

Политика

Миронов предложил платить детские пособия семьям контрактников и мобилизованных до 16 лет

Сергей Миронов внёс в Госдуму законопроект, который меняет правила выплаты детских пособий для семей военнослужащих. Соавтором документа стала председатель профильного комитета Яна Лантратова.
Здоровье

Сомнолог Галеева раскрыла, чем рискует жена храпящего мужа каждую ночь

Храп мужа может оставить жену глухой на одно ухо — буквально. Сомнолог предупредила: 80 дБ каждую ночь необратимо разрушают клетки внутреннего уха. Именно поэтому 41% пар уже спят в разных комнатах.
Происшествия

В Рязани мужчина поцарапал Ford соседа и получил уголовное дело по статье УК РФ

Житель Рязани поцарапал машину соседа ключом от собственной квартиры — из-за старой обиды, которую тот даже не помнил. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 
Происшествия

Курьера сбили у «Барса на Московском» в Рязани 

На месте происшествия заметили сотрудников полиции, а также реанимационную бригаду скорой помощи.
Медицина

Медики спасли рязанку с отёком Квинке

Медиков вызвала мама 34-летней рязанки, которая к этому моменту уже не могла говорить. На адрес выехала реанимационная бригада. 
Акценты

Пенсионеров в России ждут серьёзные изменения уже с мая

С мая в России меняются правила перерасчёта пенсий и оформления льгот для граждан от 55 до 80 лет. Большинство процедур станут автоматическими — без заявлений и очередей. Но есть кое-что, что нужно проверить уже сейчас.
Транспорт и дороги

Рязанцы высказались о запрете электросамокатов в парках и скверах

Жители Рязани на платформе «Дзен» активно комментируют материал 7инфо о запрете езды на электросамокатах в некоторых зонах города. 
Происшествия

Труп обнаружили около остановки в центре Рязани

Тело лежало рядом с пешеходным переходом, около стояла машина скорой помощи. Судя по положению медика, помощь оказывать было уже поздно. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье