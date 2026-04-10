В Рязанской области в 2026 году планируется отремонтировать около 110 км автодорог. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Павел Супрун в прямом эфире программы «Час с зампредом», запущенной по поручению губернатора Павла Малкова.

Что отремонтируют в этом году

В зону ремонта войдут ключевые участки региональных трасс: Ряжск – Касимов – Нижний Новгород и Сапожок – Сараи – Борец – Шацк. Параллельно приводятся в порядок мостовые сооружения. В приоритете, по словам Супруна, дороги к социальным объектам: школам, детским садам, больницам, а также туристические маршруты и въездные трассы в регион.

В 2025 году дорожники отремонтировали 168 км автодорог и 9 мостов. Все плановые показатели выполнены в полном объеме. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» построено 9 новых дорог к сельхозпредприятиям общей протяженностью 5,5 км.

Въезды в регион и безопасность

По поручению губернатора ведется системная работа по ремонту въездных трасс. Уже обновлены дороги в направлении Московской и Липецкой областей, в Захаровском и Рыбновском округах. В этом году завершится капитальный ремонт трассы Тамбов – Шацк до границы с Тамбовской областью.

Отдельное внимание уделяется безопасности: совместно с Госавтоинспекцией принимаются меры по снижению аварийности. Обновляются дорожные знаки, модернизируются светофорные объекты, наносится термопластиковая разметка, поддерживается санитарное состояние проезжей части.

Шестилетний план и федеральная награда

Региональный Минтранс сформировал программу дорожных работ до 2031 года. Общая протяженность дорожной сети области составляет 16 тыс. км и включает федеральные, региональные и муниципальные трассы. При поступлении дополнительного финансирования план корректируется и пополняется новыми объектами.

За высокие показатели реализации дорожной части нацпроекта Рязанская область получила федеральную награду «Золотой каток» второй год подряд. Повышены требования к подрядным организациям и культуре производства. Следить за ходом ремонта жители могут в группе «Дороги Рязанской области» в социальных сетях, созданной Минтрансом.