Рязанка возмущена большими интервалами в движении маршруток в вечернее время

Жительница Рязани призывает мэрию города решить проблему с маршрутным транспортом. Публикация появилась в группе Новости Рязани ВКонтакте поздно вечером 21 февраля.
По словам рязанки, в ожидании маршруток 65 и 49 приходится стоять на остановках 30 минут.
Жительница города отмечает, что очень многие в Рязани работают до 21 или 22 часов и добираются домой полтора часа и более.
Особо отмечается работа 65 маршрута. Женщине пришлось стоять на остановке «6 поликлиника» с 21 до 21:30 и в итоге уехать на 49 маршрутке.
В комментариях горожане также жалуются на отсутствие машин на 41 маршруте в утренние часы.
Депутат Рязанской городской думы Денис Милюков призвал граждан звонить по телефону 29-78-07 в управление транспорта при нарушениях графика движения.
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