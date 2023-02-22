Рязанка возмущена большими интервалами в движении маршруток в вечернее время

Жительница Рязани призывает мэрию города решить проблему с маршрутным транспортом. Публикация появилась в группе Новости Рязани ВКонтакте поздно вечером 21 февраля.

По словам рязанки, в ожидании маршруток 65 и 49 приходится стоять на остановках 30 минут.

«Дорогая администрация города! Что за интервалы в маршруте 65 и 49?! Зимой! Вечером! Вы решили умножить работу медицинского персонала? 30 минут стоять на остановке! А кому с пересадкой ехать? Ещё в центре постоять столько же? И во сколько быть дома?» – возмущается автор поста.

Жительница города отмечает, что очень многие в Рязани работают до 21 или 22 часов и добираются домой полтора часа и более.

Особо отмечается работа 65 маршрута. Женщине пришлось стоять на остановке «6 поликлиника» с 21 до 21:30 и в итоге уехать на 49 маршрутке.

В комментариях горожане также жалуются на отсутствие машин на 41 маршруте в утренние часы.

Депутат Рязанской городской думы Денис Милюков призвал граждан звонить по телефону 29-78-07 в управление транспорта при нарушениях графика движения.

Денис Милюков: «Чем больше будет прямых обращений граждан, тем больше информации о нарушениях в работе общественного транспорта, тем более действенные меры можно будет применить к нерадивым перевозчикам»