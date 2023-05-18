Рязанец угрожал убийством засидевшемуся гостю

Патрульные полицейские задержали 37-летнего рязанца по подозрению в угрозе убийством. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Жительница областного центра позвонила в дежурную часть ОМВД по Московскому району Рязани и сообщила, что её сожителю угрожают убийством. Дежурный офицер передал сведения наряду ППСП. Участковый уполномоченный полиции и патрульные сразу же прибыли в квартиру на улице Белякова и урегулировали конфликт.

Предварительно, заявительница вместе с 43-летним сожителем и матерью пришла в гости к своему брату, проживающему в соседнем доме. Вечером после застолья хозяин квартиры велел гостям уходить, но родственники попросили разрешить задержаться.

37-летний рязанец возмутился, ушёл в соседнюю комнату и вернулся с газовым ключом в руках. Злоумышленник стал размахивать инструментом и высказывать угрозы убийством 43-летнему гостю. Сестра подозреваемого обратилась к правоохранителям. Полицейские изъяли разводной ключ.

Дознаватель ОМВД по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело об угрозе убийством.