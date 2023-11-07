Вторник, 7 ноября, 2023
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Рязанец пытался убить односельчанина включённой бензопилой

7info
Workman with chainsaw over white background

Житель Шиловского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство односельчанина бензопилой. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении мужчины 1954 года рождения возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, преступление совершено 26 января в селе Ирицы. Обвиняемый несколько раз ударил односельчанина работающей бензопилой, пытаясь попасть в шею и живот.

Пострадавший сумел отбиться руками и подручными предметами, после чего сбежал.

Уголовное дело передано в суд.

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