Рязанцам рассказали, как увеличить размер пенсии

Центр управления регионом провёл прямой эфир с заместителем управляющего отделения Социального фонда России по Рязанской области Ириной Шитовой. Трансляция прошла в группе ЦУР во ВКонтакте. Темой стало назначение пенсий.

Вопросы пенсионного обеспечения актуальны среди обращений рязанцев в соцсетях. За первый квартал 2023 года специалисты ЦУР зафиксировали более 2 тысяч сообщений по теме социального обеспечения, адресованных Соцфонду. Часть из них как раз была связана с пенсиями.

В трансляции Ирина Шитова пояснила, что в России установлено три основных вида пенсий – страховая, социальная и накопительная. Страховая выплачивается из бюджета Соцфонда по достижении гражданами пенсионного возраста и зависит от стажа и размера заработной платы. Социальная, или пенсия по государственному обеспечению, – это выплата определённым категориям населения – участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в техногенных и радиационных катастрофах, нетрудоспособным лицам и ряду других категорий. Такую пенсию также получают те, кто не накопил нужный стаж. Для этой категории пенсия в таком случае назначается на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста. Накопительная пенсия – та, которая сформирована за счёт страховых взносов, осуществляемых работодателем. Она может формироваться у граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 был сделан выбор в её пользу.

Сейчас, как напомнила Ирина Шитова, постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. Увеличение началось в 2019 году. До 2022 года пенсионный возраст сдвигался на полгода, с 2022 года – на год. Поэтому в 2023 году получается так, что на пенсию по возрасту граждане выходить не будут. В 2024 году пенсионерами станут женщины, которым будет 58 лет, и мужчины в возрасте 63 лет.

При этом в стране по-прежнему сохраняются основания для досрочного выхода на пенсию. В частности – за длительный трудовой стаж: у женщин – 37 лет, у мужчин – 42 года. Также досрочно выйти на пенсию могут многодетные матери, родители детей-инвалидов, работники педагогической, медицинской и ряда других сфер, те, кто работал во вредных и тяжёлых условиях труда и ряд других категорий.

Во время эфира Ирина Шитова рассказала также о ежегодной индексации пенсий. 1 января индексируется страховая пенсия. В этом году повышение составило 4,8%. Социальные пенсии индексируются с 1 апреля, в этом году – на 3,3%. Также ежегодно с 1 августа индексируется сумма выплат у работающих пенсионеров.

Ирина Шитова напомнила, что на повышение размера пенсии могут рассчитывать граждане, которым исполнилось 80 лет. По достижении этого возраста увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости на 7567 руб. Обращаться за перерасчётом при этом не нужно – прибавка будет выплачиваться автоматически.

Заместитель управляющего регионального отделения Соцфонда подчеркнула, что рязанцам нужно следить за размером будущей пенсии. Информирование начинается при достижении женщинами 40 лет, мужчинами – 45. Уведомления о будущей пенсии приходят в личный кабинет на Госуслугах. Там указывается количество накопленных коэффициентов. С опорой на них можно рассчитать размер выплаты.

«Например, вам указали, что у вас 100 пенсионных коэффициентов. Сейчас стоимость одного – чуть более 123 рублей. Считаем сумму и прибавляем к ней фиксированную выплату в размере 7,5 тысяч рублей. Таким образом, пенсия при 100 коэффициентах будет более 19 тысяч. Гражданин может заказать выписку с индивидуального счёта, проверить данные и в случае, если что-то при расчёте пенсии не учтено, написать заявление в Соцфонд и актуализировать данные», – сказала Ирина Шитова.

На размер пенсии, подчеркнула замуправляющего отделения Соцфонда, влияют заработная плата и трудовой стаж. Чтобы размер пенсии был выше, нужно получать белую зарплату. Кроме того, следует помнить, что учитывается только официальный трудовой стаж.

«Есть и другие способы увеличить размер пенсии. Например, за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии после возникновения права на неё фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты, то есть размер пенсии становится больше», – добавила Ирина Шитова.

Оформить выход на пенсию сейчас можно удалённо через портал Госуслуг. При этом Соцфонд заблаговременно информирует граждан, которые в ближайшие годы станут пенсионерами, обо всех необходимых шагах. В случае возникновения вопросов нужно обращаться в клиентский центр – они есть во всех районах Рязанской области. Также можно позвонить на телефон горячей линии 8(800)200-03-01 (для персонифицированной консультации по телефону потребуется назвать кодовое слово, его можно получить в отделении Соцфонда).