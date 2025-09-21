Рязанцам показали обновленный сквер перед театром кукол

В сети Интернет появились фотографии благоустроенного пространства перед Рязанским театром кукол. Снимки публикует группа «Рязанский формат» Вконтакте.
На обновленной территории появились амфитеатр, скамейки, детская площадка, скульптура маленького принца. В частности, рязанцы оценили систему капельного полива.
По мнению жителей города, в обновленном сквере не хватает растительности. Также некоторые отметили отсутствие фонтана.
Ранее о ходе благоустройства территории перед театром рассказал ландшафтный архитектор, основатель ZELЁNKA STUDIO Татьяна Лазарева.
Напомним, благоустройство территории перед Рязанским театром кукол началось зимой 2025 года. Проект предполагает не просто ремонт — изменится облик и философия пространства. Новый сквер станет местом отдыха и притяжения для горожан.