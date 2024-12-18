Благоустройство территории перед Рязанским театром кукол: детали, сроки, философия проекта



Работы по благоустройству территории перед Рязанским театром кукол начнутся уже этой зимой и завершатся к осени. В новом сезоне жителей и гостей города, а также участников юбилейного ХХ Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины-2025» театр встретит обновленным. Проект предполагает не просто ремонт — измениться облик и философия пространства. Новый сквер станет местом отдыха и притяжения для горожан.



Современное здание театра встретило первых гостей в 1982 году. Прошло больше сорока лет. И если сам «дворец сказок» уже проходил через масштабную реконструкцию, то пространство перед театром еще ни разу. Парапет, бордюр, ступени, площадка перед входом – устаревшее покрытие уступит место новому высокотехнологичному и долговечному.

Безопасность и комфорт – в приоритете. В проекте предусмотрены: система видеонаблюдения, которая будет интегрирована в систему «Безопасный город», а также фонари, светильники, ландшафтная подсветка, лавочки, урны – все, что нужно современному городскому пространству, чтобы там было удобно, комфортно и красиво.



Поэтому пространство перед театром полностью преобразиться. Детально разработана зеленая зона, где появятся вечнозеленые и цветущие деревья: березы, липы, сосны. Весной перед театром будут расцветать сирень, калина, боярышник.



В новом обновленном пространстве будет сделана сцена — амфитеатр под открытым небом. Это положит начало серии ярких театральных проектов.



Значительную долю театральных зрителей составляют дети. Для них в обновленном пространстве будут обустроены игровые зоны. Современные, безопасные, комфортные. Большой игровой комплекс и скульптурные композиции — доступ туда будет открытым. Можно зайти на площадку после или перед спектаклем, а можно просто прийти на прогулку.



Пространство украсит «Дерево сказок». Скульптор – Александр Ивченко. Один из сказочных героев скульптурной композиции – Маленький принц. Одноименный спектакль Валерия Шадского стал легендой. Премьера состоялась в 1986 году, но многие жители города и наши коллеги до сих пор хорошо помнят постановку и свои эмоции от встречи с принцем и летчиком.



Роль летчика исполнял Заслуженный артист РФ Андрей Абрамов, а голос и дыхание жизни Маленькому принцу подарила Заслуженная артистка РФ Ольга Ковалева. Скульптурная композиция даст возможность новым зрителям познакомиться с легендарной сказкой и другими волшебными историями из репертуара Рязанского театра кукол.



Коллектив Рязанского театра кукол благодарит Губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова и Правительство Рязанской области за внимание к театру!