Скульптура «Маленького принца» появилась перед Рязанским театром кукол

Анастасия Мериакри
Общество

Скульптура «Маленького принца» появилась перед Рязанским театром кукол

Перед Рязанским театром кукол установили арт-объект «Маленький принц». О ходе благоустройства территории перед театром рассказал ландшафтный архитектор, основатель ZELЁNKA STUDIO Татьяна Лазарева.

Как только архитектор подключилась к проекту, сразу поняла: здесь должен быть театр-сад. И началась работа.

«Сердце проекта по благоустройству площади перед театром – амфитеатр, поэтому сад повторяет его очертания. Со временем деревья и кустарники образуют вокруг него «экран» и «купол». Первый защитит от шума и пыли, закроет проезжую часть, а второй – подарит тень. Конечно, на это нужно время, но в солнечный день уже сейчас здесь можно почувствовать смолистый аромат, в котором сочетаются еловый, сосновый и можжевеловый запахи», — отмечает Татьяна Лазарева.

Рождение сада – работа не только для садовника. Каждому растению здесь и сейчас нужна вся его сила и воля к жизни, но даже сегодня сад старается нас порадовать: зацвела сирень Мейера Палибин, и ее тонкий аромат напоминает о чарах спектакля «Сон в летнюю ночь». Татьяна Лазарева признается, что влюблена в эту постановку, но судьбоносным для нее стал другой спектакль — «Маленький принц».

«Я помню его в деталях! Когда началась работа над проектом, много думала о том, как похожи театр и сад, только в саду мы выращиваем цветы, а в театре – души. Неудивительно, что здесь появился арт-объект, который развивает эту идею», — комментирует Татьяна Лазарева.

В качестве материала для арт-объекта выбрали дерево. Сейчас «Маленький принц» в центре внимания, но со временем сад укроет его своей сенью. Точь-в-точь, как в последнем письме Экзюпери.

Напомним, благоустройство территории перед Рязанским театром кукол началось зимой 2025 года. Проект предполагает не просто ремонт — изменится облик и философия пространства. Новый сквер станет местом отдыха и притяжения для горожан.

