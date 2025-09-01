Скульптура «Маленького принца» появилась перед Рязанским театром кукол

Перед Рязанским театром кукол установили арт-объект «Маленький принц». О ходе благоустройства территории перед театром рассказал ландшафтный архитектор, основатель ZELЁNKA STUDIO Татьяна Лазарева.
Как только архитектор подключилась к проекту, сразу поняла: здесь должен быть театр-сад. И началась работа.
Рождение сада – работа не только для садовника. Каждому растению здесь и сейчас нужна вся его сила и воля к жизни, но даже сегодня сад старается нас порадовать: зацвела сирень Мейера Палибин, и ее тонкий аромат напоминает о чарах спектакля «Сон в летнюю ночь». Татьяна Лазарева признается, что влюблена в эту постановку, но судьбоносным для нее стал другой спектакль — «Маленький принц».
В качестве материала для арт-объекта выбрали дерево. Сейчас «Маленький принц» в центре внимания, но со временем сад укроет его своей сенью. Точь-в-точь, как в последнем письме Экзюпери.
Напомним, благоустройство территории перед Рязанским театром кукол началось зимой 2025 года. Проект предполагает не просто ремонт — изменится облик и философия пространства. Новый сквер станет местом отдыха и притяжения для горожан.
