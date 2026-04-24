Рязанские нефтяники написали «Диктант Победы» в память о героях Брестской крепости

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее предприятие НК «Роснефть») присоединились к международному «Диктанту Победы», организовав собственную историко-патриотическую акцию. В основе теста был отрывок из книги журналистов о подвиге рязанцев — защитников Брестской крепости. Провёл диктант известный публицист, краевед и журналист Николай Мальцев. Мероприятие дало старт череде событий РНПК, приуроченных ко Дню Великой Победы.

Среди тех, кто первыми принял на себя удар врага в Брестской крепости, было немало уроженцев Рязанской области — солдат и офицеров местных гарнизонов. Многие из них пали смертью храбрых в первые дни войны, сражаясь до последнего патрона. В тексте диктанта особо выделен подвиг земляка — капитана Ивана Зубачёва, заместителя командира 44-го стрелкового полка по снабжению. Под артиллерийским огнём он сумел выстроить грамотную оборону и вместе с бойцами отстаивал каждый клочок родной земли.

Участие в акции — не просто проверка знаний, а дань уважения дедам и прадедам, которые сражались на фронте и ковали Победу в тылу, а также стимул глубже изучать великое историческое наследие страны.

В 2026 году Рязанская НПК по традиции активно включится в празднование Дня Победы. В планах — серия мероприятий по сохранению памяти о войне, забота о ветеранах и патриотическое воспитание молодёжи. Среди них: посадка деревьев в рамках акции «Сад Победы», праздничный концерт, адресные поздравления фронтовиков и вручение памятных подарков.