Павел Малков рассказал о широких возможностях для молодых специалистов в Рязанской области

В Рязанской области открыт широкий спектр возможностей для профессионального роста молодых кадров. Об этом губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков заявил в ходе встречи с молодыми учёными и специалистами холдинга «Росэл» (входит в Госкорпорацию Ростех). Командообразующее мероприятие для активной молодёжи холдинга проходит в регионе с 22 по 24 апреля.

В формате открытого диалога глава региона пообщался с участниками слёта. Павел Малков подчеркнул, что среди собравшихся много деятельных и талантливых сотрудников. Он также отметил, что слёт молодых работников «Росэл» проводится в Рязанской области уже второй год подряд, и региональное правительство готово и в дальнейшем поддерживать инициативы холдинга и укреплять сотрудничество.

По словам Павла Малкова, область крайне заинтересована в притоке молодых квалифицированных кадров.

«В Рязанской области много возможностей для молодежи. Я глубоко убежден: для того, чтобы привлекать новые кадры, в том числе из других регионов, нужно три составляющих. Это интересная работа, которая позволяет расти в профессии, это развитая социальная инфраструктура, чтобы было, куда отправить учиться детей, обратиться к медицинскому специалисту, и еще комфортная для жизни среда. По каждому из этих направлений мы активно работаем, – сказал губернатор. – Мы взаимодействуем со многими региональными предприятиями и видим, что сейчас в числе приоритетных они ставят задачи по реализации программ поддержки молодых специалистов, потому что прекрасно понимают, что это вклад в будущее».

Глава региона ответил на вопросы участников слёта, которые касались действующих в Рязанской области мер поддержки молодёжи, инфраструктурных и инвестиционных проектов, успешных практик внедрения ИИ-инструментов в различных сферах, а также культурной жизни области.

«Для нас крайне важно видеть молодых специалистов, по-настоящему увлеченных своим делом и готовых взять на себя ответственность за будущее радиоэлектронной отрасли. Такие слеты дают возможность лично познакомиться с сотрудниками наших предприятий, оценить их потенциал, услышать свежие идеи и понять, какая поддержка поможет им быстрее раскрыться. Развитие корпоративной молодежной среды – это весомый вклад в будущее «Росэл» и всей отечественной радиоэлектронной промышленности», – отметил заместитель генерального директора холдинга «Росэл» по стратегическому развитию и внешним коммуникациям С.В. Валуев.

Слёт молодёжи холдинга «Росэл» — это командообразующее мероприятие, нацеленное на сплочение молодых специалистов, развитие корпоративной культуры и повышение вовлечённости перспективных кадров в решение стратегических задач компании.