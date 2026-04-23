Павел Малков рассказал о широких возможностях для молодых специалистов в Рязанской области

В Рязанской области открыт широкий спектр возможностей для профессионального роста молодых кадров. Об этом губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков заявил в ходе встречи с молодыми учёными и специалистами холдинга «Росэл» (входит в Госкорпорацию Ростех). Командообразующее мероприятие для активной молодёжи холдинга проходит в регионе с 22 по 24 апреля.
В формате открытого диалога глава региона пообщался с участниками слёта. Павел Малков подчеркнул, что среди собравшихся много деятельных и талантливых сотрудников. Он также отметил, что слёт молодых работников «Росэл» проводится в Рязанской области уже второй год подряд, и региональное правительство готово и в дальнейшем поддерживать инициативы холдинга и укреплять сотрудничество.
По словам Павла Малкова, область крайне заинтересована в притоке молодых квалифицированных кадров.
Глава региона ответил на вопросы участников слёта, которые касались действующих в Рязанской области мер поддержки молодёжи, инфраструктурных и инвестиционных проектов, успешных практик внедрения ИИ-инструментов в различных сферах, а также культурной жизни области.
Слёт молодёжи холдинга «Росэл» — это командообразующее мероприятие, нацеленное на сплочение молодых специалистов, развитие корпоративной культуры и повышение вовлечённости перспективных кадров в решение стратегических задач компании.