В Центральном парке Рязани спасут вековые дубы и обустроят экологическую тропу

Олеся Чугунова
В Центральном парке культуры и отдыха запланированы работы по сохранению трёх уникальных дубов, чей возраст может достигать 300 лет. Эти деревья имеют статус памятников природы и нуждаются в особой охране.

По словам доцента Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Алексея Водорезова, учёные предполагают, что возраст дубов превышает 200 лет, однако точные данные предстоит получить в ходе научных исследований, которые будут проводиться щадящими методами. Мягкие европейские зимы, к которым привыкли эти деревья, не всегда соответствуют суровому климату Центральной России. Из-за сильных морозов на дубах образуются морозобойные трещины, способные привести к гибели растений. Тем не менее крепкие экземпляры способны самостоятельно зарастать и восстанавливаться.

Проект благоустройства парка предусматривает бережное отношение к этим вековым деревьям. В рамках работ запланирована уборка поросли и крупных деревьев американского клёна — вида, признанного инвазивным и внесённого в «Чёрную книгу».

«Совсем скоро в Рюминой Роще появится экологическая тропа, пройдя по которой рязанцы смогут узнать о том, какой тип почвы находится под ногами, как сформировался этот природный комплекс, какие растения здесь произрастают, а также есть ли среди них краснокнижные виды растений и животных», — отметил Алексей Водорезов.

Данная инициатива направлена на сохранение природного наследия и создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей Рязанской области.

