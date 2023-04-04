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Вторник, 4 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Рязань продолжают приводить в порядок после зимы

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Фото с сайта Администрации Рязани

В Рязани продолжается ежедневная уборка города. Во вторник, 4 апреля, Дирекция благоустройства наводила порядок в парках и скверах. Работники сгребали прошлогоднюю листву и убирали мусор в сквере 60-летия Победы, по улице Свободы и на Первомайском проспекте, а также постригли туи на Площади Победы.

На понтонном мосту в посёлок Остров ежедневно перетягивают понтоны и укладывают трапы, – сообщили в администрации Рязани.

Остановки общественного транспорта по улице Халтурина очищали спецсредствами от рекламных объявлений. На остановочном павильоне «Онкодиспансер» заменили поликарбонат.

Механизированное подметание тротуаров прошло на улицах Крупской, Мервинской, Западной, Колхозной, Костычева, Молодцова, Зубковой, Новаторов, Новоселов, Интернациональной, Станкозаводской, Октябрьской, Юбилейной, Есенина, Новой, Почтовой, Тимакова, Тимуровцев, в скверах имени Уткина и 60-летия Победы, Бульваре Победы, площади Победы, Первомайском проспекте, Московском шоссе, в парках Павлова и Белякова и Народном бульваре.

На улицах, площадях, бульварах, шоссе, проспектах, парках и скверах также собрали случайный мусор.

Бригады мехуборки продолжают подбор и вывоз смета и грунтовых наносов. Работы прошли на улицах Халтурина, Новая и Московское шоссе.

Рязань продолжают приводить в порядок после зимы
Рязань продолжают приводить в порядок после зимы
Рязань продолжают приводить в порядок после зимы
Рязань продолжают приводить в порядок после зимы
Рязань продолжают приводить в порядок после зимы
Рязань продолжают приводить в порядок после зимы
Рязань продолжают приводить в порядок после зимы
Рязань продолжают приводить в порядок после зимы
Рязань продолжают приводить в порядок после зимы

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