Рецидивистка украла мобильный телефон на остановке общественного транспорта в Скопине

В Скопине задержали рецидивистку, подозреваемую в краже смартфона на остановке общественного транспорта. Подробности сообщили в УМВД России Рязанской области.

18-летний житель Скопина сообщил полицейским, что его смартфон пропал. Молодой человек рассказал, что недавно был на остановке общественного транспорта, ждал знакомого на автомобиле. В машине он заметил, что смартфона нет. Решив, он забыл его на остановке, юноша вернулся к предполагаемому месту потери устройства, но телефона не нашел.

Опросив местных жителей, полицейские установили, что сразу после отъезда заявителя у остановки видели девушку. В описании внешности оперативники узнали 19-летнюю местную жительницу, которая уже была судима за хищения чужого имущества в общественных местах. Злоумышленницу нашли, у нее обнаружили украденный мобильник.

По предварительной информации, 19-летняя рецидивистка случайно проходила мимо остановки и заметила оставленный без присмотра мобильный телефон. Девушка не предприняла мер к возврату телефона владельцу, а собиралась сбыть находку. Таким образом, ее действия квалифицируются как кража.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Девушке грозит до 2 лет лишения свободы.

Материалы по теме:

На рязанца завели уголовное дело за уклонение от прохождения военной службы

Ребенок 4 лет пострадал в ДТП в Рыбновском районе

Пистолет, автомат, штурмовую винтовку и патроны обнаружили у 46-летнего рязанца