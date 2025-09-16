Вторник, 16 сентября, 2025
Происшествия

Рецидивистка украла мобильный телефон на остановке общественного транспорта в Скопине

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/umvd62

В Скопине задержали рецидивистку, подозреваемую в краже смартфона на остановке общественного транспорта. Подробности сообщили в УМВД России Рязанской области.

18-летний житель Скопина сообщил полицейским, что его смартфон пропал. Молодой человек рассказал, что недавно был на остановке общественного транспорта, ждал знакомого на автомобиле. В машине он заметил, что смартфона нет. Решив, он забыл его на остановке, юноша вернулся к предполагаемому месту потери устройства, но телефона не нашел.

Опросив местных жителей, полицейские установили, что сразу после отъезда заявителя у остановки видели девушку. В описании внешности оперативники узнали 19-летнюю местную жительницу, которая уже была судима за хищения чужого имущества в общественных местах. Злоумышленницу нашли, у нее обнаружили украденный мобильник.

По предварительной информации, 19-летняя рецидивистка случайно проходила мимо остановки и заметила оставленный без присмотра мобильный телефон. Девушка не предприняла мер к возврату телефона владельцу, а собиралась сбыть находку. Таким образом, ее действия квалифицируются как кража.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Девушке грозит до 2 лет лишения свободы.

