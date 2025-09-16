Вторник, 16 сентября, 2025
14.9 C
Рязань
Происшествия

На рязанца завели уголовное дело за уклонение от прохождения военной службы

Анастасия Мериакри
Изображение от Freepik

Житель Рязанской области подозревается в уклонении от прохождения военной службы. Подробности рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

В отношении 21-летнего жителя Пронского района Рязанской области возбуждено уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ).

По версии следствия, молодой человек, являясь военнообязанным гражданином России, не имея законных оснований для освобождения от военной службы, уклонился от прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Сейчас проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

В следственном управлении напомнили, что выполнение воинского долга — одна из важнейших обязанностей, установленных Конституцией РФ. Служба в Вооруженных Силах — значимый этап в биографии каждого мужчины. Физическая подготовка, дисциплина, выдержка, воспитание ответственности и умения постоять за себя и своих товарищей — важные составляющие прохождения военной службы в рядах Российской армии.

Лицам, стремящимся различными способами избежать прохождения службы в армии, следует помнить, что за совершение подобных действий предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса России, уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Самые читаемые материалы

Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».
Новости России

Экстрасенс сделала неожиданный прогноз об окончании СВО и судьбе России

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период.
Новости России

Они не понимали, что происходит: российские войска бьются за Купянск 

Война — не только артиллерия и бронетехника. Иногда решающую роль играет газовая труба под рекой, тишина перед штурмом и внезапность, от которой у противника ломается командная система.
Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация

Последние новости

Происшествия

Рецидивистка украла мобильный телефон на остановке общественного транспорта в Скопине

18-летний житель Скопина сообщил полицейским, что его смартфон пропал. Молодой человек рассказал, что недавно был на остановке общественного транспорта, ждал знакомого на автомобиле.
Новости России

Украинских гимнасток-порнозвезд осудили за избиение полицейских в Москве

Суд назначил год принудительных работ экс-гимнасткам сборной Украины и...
Новости России

Педагога из Краснодара возмутило заявление о зарплате учителей в 90 тысяч

Учителя алгебры и геометрии из Краснодара возмутило заявление, что...
Культура и события

В Рязани пройдёт фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности»

Участников фестиваля ждет насыщенная программа: ярмарка ремесел, мастер-классы по традиционным уличным играм и народным промыслам, обучение хороводам.
Экономика и бизнес

Депутаты Рязанской гордумы обсудили исполнение бюджета города за I полугодие 2025 года

Члены комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы на заседании одобрили внесение изменений в «Положение о бюджетном процессе в городе Рязани» и «Положение о финансово-казначейском управлении администрации города Рязани».
Власть и политика

Татьяна Панфилова: «Прямое обсуждение проблем с коллегами – одна из возможностей, которые предоставляет проект «Муниципальный диалог»

Участники встречи обсудили вопросы создания и развития системы территориального общественного самоуправления и преимущества, которые дают ТОС в работе с населением.
Экономика и бизнес

«Сварщик — вполне женская профессия»: в ГК «Зелёный сад — наш дом» работает женская сварочная бригада

Пока их трое: Виктория Романенко, Софья Назимова и Маржона Ихтиёрова. В будущем готовы присоединиться ещё несколько девчонок.
Общество

«Надеюсь, мы это воплощение больше не увидим»: Павел Малков о скульптуре курсанта-нахимовца с девушкой

Новый памятник «Молодой нахимовец с девушкой» вызвал бурю негодования у жителей Рязани. Больше всего возмутила полуобнаженная фигура девушки — скульптуру даже пришлось срочно накрыть пакетами.