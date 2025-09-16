На рязанца завели уголовное дело за уклонение от прохождения военной службы

Житель Рязанской области подозревается в уклонении от прохождения военной службы. Подробности рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

В отношении 21-летнего жителя Пронского района Рязанской области возбуждено уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ).

По версии следствия, молодой человек, являясь военнообязанным гражданином России, не имея законных оснований для освобождения от военной службы, уклонился от прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Сейчас проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

В следственном управлении напомнили, что выполнение воинского долга — одна из важнейших обязанностей, установленных Конституцией РФ. Служба в Вооруженных Силах — значимый этап в биографии каждого мужчины. Физическая подготовка, дисциплина, выдержка, воспитание ответственности и умения постоять за себя и своих товарищей — важные составляющие прохождения военной службы в рядах Российской армии.

Лицам, стремящимся различными способами избежать прохождения службы в армии, следует помнить, что за совершение подобных действий предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса России, уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.