Вторник, 16 сентября, 2025
20.6 C
Рязань
Происшествия

Ребенок 4 лет пострадал в ДТП в Рыбновском районе

Анастасия Мериакри
Фото: ГАИ Рязанской области

В Рыбновском районе 15 сентября в ДТП пострадал 4-летний ребенок. Подробности сообщили в госавтоинспекции Рязанской области.

На 164-м километре автодороги М-5 «Урал» примерно в 13:30 автомобиль «Лада Веста», за рулем которого находился 48-летний житель города Рыбное, по предварительной информации, выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с «Ниссан Примера» под управлением 36-летней рязанки.

В результате ДТП 4-летний пассажир иномарки получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отмечается, что за прошедшие сутки на дорогах Рязанской области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек получили травмы. В области зарегистрировано 37 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.

Всего за 15 сентября инспекторы ГАИ выявили 230 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Установлен 1 водитель, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Выявлено более 50 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, а также 20 нарушений допустили водители грузового транспорта.

