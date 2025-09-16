Пистолет, автомат, штурмовую винтовку и патроны обнаружили у 46-летнего рязанца

Рязанца 46 лет задержали за незаконный оборот оружия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Рязанской области.

Житель Рязанской области 1979 года рождения задержан в ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий. У него изъяты приобретенные посредством сети Интернет пистолет ПМ с глушителем, автомат АКС-74У с глушителем, штурмовая винтовка CZ BREN, около 500 патронов разного калибра.

Следственными органами регионального управления МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части третьей статьи 222 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК России. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемого продолжается.

