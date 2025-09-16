Вторник, 16 сентября, 2025
20.6 C
Рязань
Происшествия

Пистолет, автомат, штурмовую винтовку и патроны обнаружили у 46-летнего рязанца

Анастасия Мериакри

Рязанца 46 лет задержали за незаконный оборот оружия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Рязанской области.

Житель Рязанской области 1979 года рождения задержан в ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий. У него изъяты приобретенные посредством сети Интернет пистолет ПМ с глушителем, автомат АКС-74У с глушителем, штурмовая винтовка CZ BREN, около 500 патронов разного калибра.

Следственными органами регионального управления МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части третьей статьи 222 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК России. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемого продолжается.

Материалы по теме:

84-летняя рязанка заблудилась в лесу и провела там три ночи

Четыре беспилотника ночью сбиты в Рязанской области

Пистолет, автомат, штурмовую винтовку и патроны обнаружили у 46-летнего рязанца У него изъяты приобретенные посредством сети Интернет пистолет ПМ с глушителем, автомат АКС-74У с глушителем, штурмовая винтовка CZ BREN, около 500 патронов разного калибра.
Пистолет, автомат, штурмовую винтовку и патроны обнаружили у 46-летнего рязанца У него изъяты приобретенные посредством сети Интернет пистолет ПМ с глушителем, автомат АКС-74У с глушителем, штурмовая винтовка CZ BREN, около 500 патронов разного калибра.

Самые читаемые материалы

Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».
Новости России

Экстрасенс сделала неожиданный прогноз об окончании СВО и судьбе России

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период.
Новости России

Они не понимали, что происходит: российские войска бьются за Купянск 

Война — не только артиллерия и бронетехника. Иногда решающую роль играет газовая труба под рекой, тишина перед штурмом и внезапность, от которой у противника ломается командная система.
Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация

Последние новости

Общество

На укрепление фундамента и ремонт крыши Летнего клуба дворянского собрания выделили 144,5 млн рублей

Здание Летнего клуба дворянского собрания — объект культурного наследия. В 2025 году на укрепление фундамента и ремонт крыши выделили 144,5 млн рублей.
Медицина

Второй самый крупный по весу малыш 2025 года родился в Рязани

Егор стал долгожданным первенцем у своих родителей. По весу малыш занял второе место среди детей, родившихся в 2025 году, — 5050 г
Происшествия

Массовое отключение воды ждет рязанцев 17 сентября

Ограничения связаны с заменой запорной арматуры по адресу ул. Пожалостина, д.42. Подача холодной воды будет прекращена 17 сентября c 09:00 до 14:00.
Общество

В Рязани в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновили парк Морской Славы

В данный момент устраняются незначительные дефекты, допущенные при укладке гранитных ступеней памятного знака «Воинам-морякам».
Власть и политика

Привлечение инвестиций, развитие туризма и международного сотрудничества: Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области

На заседании был утвержден законопроект, согласно которому планируется сделать объединенные зоны охраны памятников культурного наследия федерального и регионального значения – двух храмов в районе Скорбященского кладбища.
Власть и политика

В Рязанской области подведены итоги голосования на выборах

Явка избирателей составила более 45%.
Власть и политика

Павел Малков поручил контролировать ход прививочной кампании от гриппа

20 августа регион получил первую партию в объеме 100 тысяч доз для детей и взрослых. Они были равномерно распределены по медучреждениям и использованы менее чем за десять дней.
Медицина

Рязанские врачи провели многочасовую операцию для спасения ребёнка, упавшего с самоката

12-летний Вадим – житель одного из районов Рязанской области. Катаясь на самокате, мальчик не справился с управлением и упал. Он сильно ударился головой об асфальт.