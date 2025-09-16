Четыре беспилотника ночью сбиты в Рязанской области

В ночь на вторник, 16 сентября, над Рязанской областью уничтожены четыре вражеских беспилотника. Такие данные содержатся в сводке Минобороны России.

В ночь с 15 на 16 сентября российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. По официальным данным министерства обороны РФ, за период с 23:00 до 06:00 по московскому времени было уничтожено и перехвачено 87 БПЛА самолетного типа.

Дроны были сбиты над территорией десяти регионов России и акваторией Черного моря:

Курская область: 30 беспилотников,

Ставропольский край: 18 беспилотников,

Ростовская область: 11 беспилотников,

Брянская область: 10 беспилотников,

Тульская область: 5 беспилотников,

Рязанская область: 4 беспилотника,

Республика Крым: 3 беспилотника,

Волгоградская область: 2 беспилотника,

Воронежская область: 2 беспилотника,

Нижегородская область: 1 беспилотник,

Акватория Черного моря: 1 беспилотник.

Информация о повреждениях на земле на данный момент не поступала.