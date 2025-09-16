84-летняя рязанка заблудилась в лесу и провела там три ночи

В Рязанской области 84-летняя женщина, заблудившаяся 10 сентября, провела три ночи в лесу. Об этом на странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ВКонтакте рассказала дочь пенсионерки.

Свою мать, родившуюся в 1941 году в Сталинграде, она называет героической женщиной.

По словам дочери, пенсионерка в первый же вечер в лесу потеряла телефон и не могла связаться родственниками.

— Три ночи провела в лесу. Самая холодная была последняя. Она пила воду из луж, собирала росу с листьев, спала, укрываясь лапником, съела гроздь рябины, которую уронила птичка, — описывает рязанка то, что пришлось перенести её матери.

Потерявшуюся женщину нашли грибники в 8 километров от деревни Ново-Савино Клепиковского района. Сейчас Лариса Яновна в больнице. По словам дочери, у неё начали работать почки, она пьёт воду и бульон.

Автор комментария выразила благодарность всем людям, которые искали её мать в течение трёх дней.