Расчлененный после гей-свидания мужчина готовился стать отцом в Москве

В Москве расследуют обстоятельства убийства и расчленения 36-летнего маляра, который ушел на работу и больше не вернулся, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что голову мужчины нашли на мусороперерабатывающем заводе, а другие части тела – в мусорном контейнере на Флотской улице. По одной из версий, его убили после гей-свидания.

Телеканал уточнил, что маляр познакомился с предполагаемым убийцей в сообществе для геев в социальных сетях. Мужчины устроили свидание в квартире на Флотской улице утром 8 февраля.

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По предварительным данным, они устроили застолья, в разгар которого сильно поругались. В итоге интернет-любовник ударил оппонента ножом в живот и грудную клетку. Маляр скончался на месте. Убийца расчленил тело.

Подозреваемым оказался 44-летний Умид Е., работавший плиточником на стройке, который снимал квартиру вместе с женой.

Однако родственники исключают нетрадиционные связи мужчины и заявляют, что он готовился стать отцом. По их словам, у него была супруга, они готовились стать родителями.