Работникам бюджетной сферы Рязанской области могут снизить ставку по ипотеке на 2%

В среду, 22 марта, на заседании правительства Рязанской области принят проект постановления о предоставлении субсидий из областного бюджета АО «ДОМ.РФ». О программе рассказал министр строительного комплекса региона Дмитрий Василевский.

Дмитрий Василевский: «Участие в программе позволит снизить процентную ставку по кредиту на 2%. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 100 млн рублей. Участниками программы могут стать работники бюджетной сферы и организаций, созданных и финансируемых из бюджетов всех уровней»

Приобрести жильё по программе можно будет только в новостройках. Таким образом, помимо поддержки граждан решаются задачи развития жилищного строительства. Проект прошёл необходимые экспертизу и согласования, замечаний не поступало.

Глава Рязанской области Павел Малков отметил важность повышения доступности жилья и развития жилищного строительства. Возражений к проекту не поступило.