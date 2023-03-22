Работникам бюджетной сферы Рязанской области могут снизить ставку по ипотеке на 2%

В среду, 22 марта, на заседании правительства Рязанской области принят проект постановления о предоставлении субсидий из областного бюджета АО «ДОМ.РФ». О программе рассказал министр строительного комплекса региона Дмитрий Василевский.
Приобрести жильё по программе можно будет только в новостройках. Таким образом, помимо поддержки граждан решаются задачи развития жилищного строительства. Проект прошёл необходимые экспертизу и согласования, замечаний не поступало.
Глава Рязанской области Павел Малков отметил важность повышения доступности жилья и развития жилищного строительства. Возражений к проекту не поступило.
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