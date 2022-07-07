Пропавшую в Тамбовской области женщину ищут в Рязанском регионе.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области просит помочь в поисках пропавшей женщины.
44-летняя Мастерова Наталья Геннадьевна пропала в селе Песковатка Петровского района Тамбовской области.
Сведений о её местонахождении нет с 27 июня.
Приметы: рост 163 сантиметра, плотного телосложения, рыжие волосы, карие глаза.
Одежда: жёлтая майка, серые брюки, синие кроссовки.
Информацию о возможном местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или 112.