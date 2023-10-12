Проблему качества атмосферного воздуха в Рязани обсудили на заседании в Облдуме

В среду, 11 октября, в региональном парламенте состоялся правительственный час на тему «Состояние окружающей среды в Рязанской области, проблемы экологии и пути их решения». С докладом по вопросу выступил первый заместитель министра природопользования региона Александр Акимов, свои вопросы ему смогли адресовать парламентарии.

Акимов отметил, что многие десятилетия Рязанская область развивалась как индустриальный регион. Приоритет был отдан промышленному производству. Вопросам экологии отводилась второстепенная роль.

– В настоящее время мы пожинаем результат. Жилые кварталы вплотную приблизились к санитарной защитной зоне промышленных предприятий, эффективность рассеивания выбросов снизилась, – отметил Александр Акимов. – В период неблагоприятных метеоусловий жители областного центра активно выражают недовольство качеством атмосферного воздуха.

Для осуществления мониторинга окружающей среды в областном центре работают 4 стационарных поста Рязанского гидрометеоцентра, но ни на одном из них нет технической возможности для круглосуточного отбора проб. Сейчас для решения этой проблемы на федеральном уровне рассматривается возможность модернизации и развития государственной наблюдательной сети.

Первый замминистра природопользования подчеркнул, что правительство региона, не дожидаясь переоснащения стационарных постов Рязанского гидрометеоцентра, модернизировало наблюдательные посты экологической лаборатории регионального минприроды.

– В этом году по поручению губернатора Павла Викторовича Малкова за счет средств областного бюджета проведена закупка дублирующего измерительного оборудования на стационарные и передвижные посты министерства на общую сумму более 44 млн рублей, – рассказал Александр Акимов.

Депутаты поинтересовались, каких результатов по снижению загрязнения атмосферного воздуха удалось добиться профильному министерству в текущем году.

– В 2023 году областной экологической лабораторией выполнено больше 60 тысяч измерений. По сравнению с 9 месяцами 2022 года количество проб с превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сделанных стационарными постами, уменьшилось в 1,4 раза: с 171 до 124, – проинформировал Александр Акимов. – При этом на стационарный пост в микрорайоне Дашково-Песочня приходится 74 измерения.

По итогам обсуждений и предложений, которые были озвучены в рамках правительственного часа, профильный комитет подготовит проект постановления с рекомендациями, который депутаты рассмотрят на заседании областной Думы.