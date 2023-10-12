Проблему качества атмосферного воздуха в Рязани обсудили на заседании в Облдуме

В среду, 11 октября, в региональном парламенте состоялся правительственный час на тему «Состояние окружающей среды в Рязанской области, проблемы экологии и пути их решения». С докладом по вопросу выступил первый заместитель министра природопользования региона Александр Акимов, свои вопросы ему смогли адресовать парламентарии.
Акимов отметил, что многие десятилетия Рязанская область развивалась как индустриальный регион. Приоритет был отдан промышленному производству. Вопросам экологии отводилась второстепенная роль.
Для осуществления мониторинга окружающей среды в областном центре работают 4 стационарных поста Рязанского гидрометеоцентра, но ни на одном из них нет технической возможности для круглосуточного отбора проб. Сейчас для решения этой проблемы на федеральном уровне рассматривается возможность модернизации и развития государственной наблюдательной сети.
Первый замминистра природопользования подчеркнул, что правительство региона, не дожидаясь переоснащения стационарных постов Рязанского гидрометеоцентра, модернизировало наблюдательные посты экологической лаборатории регионального минприроды.
Депутаты поинтересовались, каких результатов по снижению загрязнения атмосферного воздуха удалось добиться профильному министерству в текущем году.
По итогам обсуждений и предложений, которые были озвучены в рамках правительственного часа, профильный комитет подготовит проект постановления с рекомендациями, который депутаты рассмотрят на заседании областной Думы.