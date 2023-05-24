При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологические экспедиции

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть»), воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» совершили три экспедиции по Рязанской области.

В ходе мероприятий, юные экологи изучали местную флору и фауну, принимали участие в очистке природных территорий.

Сотрудничество Рязанской НПК и организации «Хозяин Мещеры» длится с 2011 года, и за это время было проведено более 150 мероприятий по экологическому воспитанию школьников.

В рамках экспедиций, воспитанники под руководством заведующего кафедрой экологии и природопользования Рязанского государственного университета имени Есенина доцента Алексея Водорезова посетили озеро Великое, расположенное на территории национального парка «Мещерский», где узнали о редких видах растений и водоплавающих птицах.

Также была проведена очистка соснового леса посёлка Солотча от мусора и территории парка усадьбы в селе Старое Зимино, которая является памятником архитектуры.