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При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологические экспедиции

7info

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть»), воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» совершили три экспедиции по Рязанской области.

В ходе мероприятий, юные экологи изучали местную флору и фауну, принимали участие в очистке природных территорий.

Сотрудничество Рязанской НПК и организации «Хозяин Мещеры» длится с 2011 года, и за это время было проведено более 150 мероприятий по экологическому воспитанию школьников.

В рамках экспедиций, воспитанники под руководством заведующего кафедрой экологии и природопользования Рязанского государственного университета имени Есенина доцента Алексея Водорезова посетили озеро Великое, расположенное на территории национального парка «Мещерский», где узнали о редких видах растений и водоплавающих птицах.

Также была проведена очистка соснового леса посёлка Солотча от мусора и территории парка усадьбы в селе Старое Зимино, которая является памятником архитектуры.

При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологические экспедиции
При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологические экспедиции
При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологические экспедиции
При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологические экспедиции
При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологические экспедиции
При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологические экспедиции
При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологические экспедиции
При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологические экспедиции
При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологические экспедиции
При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологические экспедиции

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