Президент Путин отметил заслуги жителей Тульской области

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение и объявил благодарность жителям Тульской области, которые приняли участие в Паралимпийских играх, пишут Тульские новости.

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Глава государства поощрил за вклад в развитие физической культуры и спорта серебряных призеров в лыжном спринте Руслана Богачева и Владимира Удальцова.

Также благодарность президента объявили спортсменам Андрею Жукову и Анне Панферовой, которые заняли второе место в спринте и гонке на 15 километров на Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт».

Еще одно поощрение получил Илья Попов, завоевавший серебро в соревнованиях по хоккею-следж.

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Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» получил тренер СШОР «Юность» Тулы Владимиру Бородаенко.