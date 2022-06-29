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Среда, 29 июня, 2022

После смерти ребёнка предъявлено обвинение рязанским врачам

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7info

После смерти ребёнка предъявлено обвинение рязанским врачам

После гибели ребёнка в Рязанском перинатальном центре врачам предъявлено обвинение, рассказали супруги Инзины в телеграме.

Олег Инзин отметил, что обвинения предъявили врачам Легостаевой и Лорей, при этом вторая продолжает работать в перинаталке. Медик получила выговор от Минздрава.

— Главный вопрос в том, почему она не отстранена от работы на время следствия, ведь подозревается тяжкий вред здоровью, — отмечает Инзин.

Рязанец рассказал, что обвинение предъявлено по ч.2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Максимальное наказание по этой статье — до 3 лет лишения свободы.

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