Известный астролог Александр Зараев с помощью своих расчётов определил, кем в прошлой жизни мог быть президент России Владимир Путин и как та роль повлияла на судьбу политика. Своими наблюдениями специалист поделился с изданием Курьер.Среда.

Прошлая жизнь нынешнего главы государства разворачивалась в XV веке:

— Он был посвящён в ритуалы тевтонского ордена и имел опыт командования войсками и установления отношений в кругу тевтонских рыцарей, — предположил астролог.

Влияние личности Путина было заморожено на несколько веков из-за ошибки перевоплощения. Теперь он возродилсявновь, чтобы исправить прежние неудачи. Подобно прошлым временам, в настоящее время Польша готовится противостоять «тевтонскому ордену» (читай — России).

Во всём этом противостоянии у Владимира Путина есть своя задача. Выполнить её он должен до 2024 года. В чём это проявится, астролог не уточняет.

Ранее популярная шаманка Кажетта Ахметжанова поведала о судьбоносном «третьем выступлении президента». При этом провидица говорила: в ближайшее время спецоперация не завершится. Длиться она будет вплоть до 2024 года. Несмотря на громкие угрозы руководителей киевского режима, чужие войска не зайдут в Крым. А вот разделения Украины на две части ожидать стоит. Одна из частей государства отойдёт Европе, другая – России. Случится это разделение не раньше 2023 года.

Сложные времена ждут президента Владимира Путина, говорила Кажетта ещё зимой. Он может столкнуться с предателями в близком кругу. Как итог — Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», устроил 24 июня попытку вооружённого мятежа. Возможно, именно это имела в виду шаманка.

Многие провидцы пытаются выяснить, кто станет преемником Владимира Путина на посту президента РФ. Дату рождения будущего главы государства назвал пророк-математик Сидит Афган. Следующий президент России рождён в 1972 году. Уникальная числовая матрица подсказала пророку: преемник нынешнего президента Владимира Путина, вероятно, уже сейчас занимается политикой. Среди тех, кто соответствует этому критерию, можно выделить следующих личностей: губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Крыма Сергей Аксёнов, глава республики Алтай Олег Хорохордин, депутаты ГД Дмитрий Каденков и Евгений Ревенко