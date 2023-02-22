Популярная шаманка поведала о судьбоносном «третьем выступлении президента»

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. В том, что обращение главы государства было во многом определяющим ход дальнейших исторических событий, убеждены многие. В том, что после него Россию ожидают глобальные изменения, уверена и известная шаманка, финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова.

В своих видениях она обратила внимание на «третье выступление президента»:

– Все разделятся на два лагеря, те, кто «за», и те, кто «против» спецоперации. Духи мне говорят, что конфликт не закончится, но периодически будет затишье. Самые кровопролитные времена — март, апрель и май, далее опять будет более-менее спокойно, – заявила провидица в интервью ОСН.

Кажетта предполагает: в ближайшее время спецоперация не завершится. Длиться она будет вплоть до 2024 года. Несмотря на громкие угрозы руководителей киевского режима, чужие войска не зайдут в Крым. А вот разделения Украины на две части ожидать стоит. Одна из частей государства отойдёт Европе, другая – России. Случится это разделение не раньше 2023 года.

Сложные времена ждут президента Владимира Путина. Он может столкнуться с предателями в близком кругу.

– В годы выборов власти Путин будет получать ножи в спину и переживать. Наверное, это будет самый сложный период в его жизни, – обратила внимание Ахмеджанова.