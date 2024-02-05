Полиция объяснила, зачем пришла на БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Рейд полиции и других силовиков в клуб в Екатеринбурге, где проходила эротическая вечеринка BlueVelvet, был плановым и профилактическим, заявил РБК глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, эти действия были направлены на стабилизацию оперативной обстановки в городе. Полицейские проверили около 270 человек и составили десять протоколов по линии ГИБДД.

Кроме того, силовики нашли двух несовершеннолетних, против их родителей завели административные дела по статье о неисполнении обязанностей. Еще трех человек оштрафовали за отказ от медосвидетельствования.

По предварительным данным, речь идет о мероприятии в клубе «Фабрика» в ночь на 4 февраля.