Понедельник, 5 февраля, 2024
На главнуюНовости мира

Полиция объяснила, зачем пришла на БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

powder
spot_img

Рейд полиции и других силовиков в клуб в Екатеринбурге, где проходила эротическая вечеринка BlueVelvet, был плановым и профилактическим, заявил РБК глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, эти действия были направлены на стабилизацию оперативной обстановки в городе. Полицейские проверили около 270 человек и составили десять протоколов по линии ГИБДД.

Кроме того, силовики нашли двух несовершеннолетних, против их родителей завели административные дела по статье о неисполнении обязанностей. Еще трех человек оштрафовали за отказ от медосвидетельствования.

По предварительным данным, речь идет о мероприятии в клубе «Фабрика» в ночь на 4 февраля.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Мэрия Рязани сообщила о заделке аварийных выбоин на дорогах

Новости Рязани
Это временная мера для устранения аварийности.

Москвич совратил падчерицу, сел за руль и разбился в ДТП

Новости мира
Житель Москвы попал в больницу после аварии, в которую...

Военкор Коц рассказал об украинском терроре в Белгороде

Новости мира
Военный корреспондент Александр Коц, комментируя трагедию в Лисичанске, упомянул...

Гордон шокировал ответом на вопрос о конфликте со звездой «Слова пацана»

Новости мира
Телеведущий Александр Гордон прокомментировал «Фонтанке» конфликт с актером Никитой...

Директор школы унизила ученика за съеденные лишние порции на Камчатке

Новости мира
На Камчатке директор школы отчитала девятиклассника, который съедал порции,...