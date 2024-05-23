Четверг, 23 мая, 2024

Полицейские раскрыли кражу денег из рязанского компьютерного клуба

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

Из кассы компьютерного клуба в Рязани пропали 8500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась сотрудница клуба. Выяснилось, что к краже причастен 24-летний рязанец, ранее судимый за кражу и наркопреступления. Во время игры в компьютерном клубе он заметил, что администратор периодически отходит от рабочего места, чтобы ответить на вопросы посетителей. При этом она оставляет ключ от кассы в замке. Злоумышленник воспользовался ситуацией, похитил деньги и быстро ушел из клуба.

Это поведение показалось администратору странным, поэтому подозрение сразу пало на мужчину.

Его задержал наряд ППСП на Касимовском шоссе и доставил в отдел полиции.

В отношении рязанцы возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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