Полицейские раскрыли кражу денег из рязанского компьютерного клуба

Из кассы компьютерного клуба в Рязани пропали 8500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась сотрудница клуба. Выяснилось, что к краже причастен 24-летний рязанец, ранее судимый за кражу и наркопреступления. Во время игры в компьютерном клубе он заметил, что администратор периодически отходит от рабочего места, чтобы ответить на вопросы посетителей. При этом она оставляет ключ от кассы в замке. Злоумышленник воспользовался ситуацией, похитил деньги и быстро ушел из клуба.

Это поведение показалось администратору странным, поэтому подозрение сразу пало на мужчину.

Его задержал наряд ППСП на Касимовском шоссе и доставил в отдел полиции.

В отношении рязанцы возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.