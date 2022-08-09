Появилось видео с двух камер смертельного наезда на пешехода в центре Рязани

Опубликовано видео момента гибели пешехода на Первомайском проспекте Рязани после столкновения с мотоциклистом. Запись с двух камер наблюдения разместила группа «Дороги Рязани».

На одном плане видно, как мотоцикл на большой скорости сбивает человека, второй план показывает упавший после столкновения мотоцикл.

ДТП случилось ночью 8 августа. По данным Госавтоинспекции, неустановленного мужчину сбил 20-летний житель Рязанской области, управляя мотоциклом «KTM POWERPARTS 1290». От полученных травм пешеход скончался. Мотоциклист доставлен в больницу.

На записи видно, что мужчина пересекает дорогу вне пешеходного перехода.

Видео: vk.com/roadrzn62

Ранее РИА «7 новостей» сообщило о наезде на ребёнка на улице Новосёлов в Дашково-Песочне. 9 августа в 15.55 у дома № 29 по улице Новосёлов Рязани водитель 1988 года рождения сбил 9-летнего ребёнка.