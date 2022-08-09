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На улице Новосёлов в Дашково-Песочне автобус сбил ребёнка на пешеходном переходе

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В Дашково-Песочне автобус ПАЗ совершил наезд на ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. Подробности происшествия сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

9 августа в 15.55 у дома № 29 по улице Новосёлов Рязани водитель 1988 года рождения сбил 9-летнего ребёнка. Мальчику потребовалась помощь медиков.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух грузовиков и двух легковушек на Солотчинском шоссе Рязани. По предварительной информации Госавтоинспекции, авария обошлась без пострадавших.

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