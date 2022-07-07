Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали в Рязани сотрудники ППС.

Подробности сообщили в областном управлении МВД.

Ночью патрульные на улице Каширина остановили прохожего, который вызвал подозрения. 23-летний местный житель сбивчиво отвечал на вопросы и не мог пояснить цель поздней прогулки.

Сотрудники полиции предположили, что мужчина употребляет наркотики. На место прибыли оперативники антинаркотического подразделения и кинолог со служебной собакой. Собака подала знак, что у подозреваемого есть запрещённые вещества. Полицейские нашли у рязанца пакетик с порошком.

Эксперты-криминалисты выяснили, что в пакетике 1,27 грамма «синтетики».

Злоумышленник задержан. Уголовная статья, вменяемая подозреваемому, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.