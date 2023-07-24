Почтовые отделения Рязанской области приняли более 270 бесплатных посылок для военных в зону СВО.

Бесплатную отправку посылок в зону СВО жители региона могут оформить в любом почтовом отделении с 1 мая 2023 г.

Один человек может отправить неограниченное количество посылок, однако каждая из них должна весить не более 10 кг. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Здесь Почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.