Почта России накануне Дня почерка предлагает рязанцам вспомнить о традициях ручного письма

Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или День ручного письма, который учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.

Почта России предлагает в этот день отложить гаджеты и подписать вдохновляющие открытки родным и близким. А рязанские почтовики доставят послания по нужному адресу.

Доставка открыток и писем зависит не только от правильности указанного адреса и индекса, но и от того, насколько разборчиво написан адрес на послании.

Реклама

Почтовики каждый день имеют дело с личной корреспонденцией. Только за декабрь 2021 в Рязанской области было обработано (получено и отправлено) более 1,5 миллионов почтовых отправлений.

Гаджеты и Интернет, безусловно, существенно облегчают жизнь современных людей, однако, письма тем и хороши, что ценны настроением, индивидуальностью человека и эпохи. Электронные сообщения из-за обилия информации люди порой попросту могут удалить, а телефонный разговор нельзя перечитывать снова и снова. Поэтому мы призываем рязанцев чаще радовать близких и друзей почтовыми приветами.