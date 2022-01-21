-9.1 C
Рязань
Пятница, 21 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Почта России накануне Дня почерка предлагает рязанцам вспомнить о традициях ручного письма

7info

Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или День ручного письма, который учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.

Почта России предлагает в этот день отложить гаджеты и подписать вдохновляющие открытки родным и близким. А рязанские почтовики доставят послания по нужному адресу.

Доставка открыток и писем зависит не только от правильности указанного адреса и индекса, но и от того, насколько разборчиво написан адрес на послании.                                    

Реклама

Почтовики каждый день имеют дело с личной корреспонденцией. Только за декабрь 2021  в Рязанской области было обработано (получено и отправлено) более 1,5 миллионов почтовых отправлений.

 Гаджеты и Интернет, безусловно, существенно облегчают жизнь современных людей, однако, письма тем и хороши, что ценны настроением, индивидуальностью человека и эпохи. Электронные сообщения из-за обилия информации люди порой попросту могут удалить, а телефонный разговор нельзя перечитывать снова и снова. Поэтому мы призываем рязанцев чаще радовать близких и друзей почтовыми приветами.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,884ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img