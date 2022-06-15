По факту смертельного ДТП в Михайловском районе возбуждено уголовное дело

Следователи межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли люди.

Напомним, трагедия произошла 15 июня на 224-ом километре автодороги около 7 утра. По предварительной информации, грузовик, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и ещё пяти автомобилями. Находившиеся в микроавтобусе две женщины от 50 до 55 лет и мужчина 60 лет погибли. Четыре человека в возрасте от 30 до 40 лет получили травмы.

По предварительной информации, 57-летний водитель грузового автомобиля мог уснуть за рулём.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Ранее в прокуратуре Рязанской области сообщили, что поставили на контроль проверку причин ДТП. Фото с места ДТП можно найти по ссылке.

Также напомним, что 15 июня в Михайловском районе произошло второе по счёту массовое ДТП, в нём пострадали люди. Фото с места происшествия доступны по ссылке.