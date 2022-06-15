Опубликованы фото с места массового ДТП под Рязанью, в котором погибли три человека

Пресс-служба Управления МВД по Рязанской области опубликовала снимки с места массового ДТП под Рязанью, в котором погибли три человека.

Трагедия случилась утром 15 июня на рязанском участке трассы «Каспий» в Михайловском районе. По предварительной информации, грузовик, двигавшийся из Тамбова в Москву, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и ещё пяти автомобилями. Находившиеся в микроавтобусе две женщины и мужчина погибли. Четыре человека получили травмы.

Среди пострадавших несовершеннолетних нет. На месте работают сотрудники полиции. В том числе к месту ДТП прибыли начальник полиции полковник полиции Дмитрий Григорьев и начальник УГИБДД УМВД России по Рязанской области полковник полиции Сергей Романов.