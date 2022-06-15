В массовом ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Михайловском районе погибли три человека

Утром 15 июня на 224-ом километре автодороги «Каспий» в Михайловском районе произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Трагедия случилась около 7 утра. По предварительной информации, грузовик, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и ещё пяти автомобилями. Находившиеся в микроавтобусе две женщины и мужчина погибли. Четыре человека получили травмы.