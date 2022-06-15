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Четверг, 16 июня, 2022

В массовом ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Михайловском районе погибли три человека

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В массовом ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Михайловском районе погибли три человека

Утром 15 июня на 224-ом километре автодороги «Каспий» в Михайловском районе произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Трагедия случилась около 7 утра. По предварительной информации, грузовик, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и ещё пяти автомобилями. Находившиеся в микроавтобусе две женщины и мужчина погибли. Четыре человека получили травмы.

– Несовершеннолетних среди пострадавших нет. Личности участников происшествия устанавливаются. На место ДТП прибыл начальник полиции полковник полиции Дмитрий Юрьевич Григорьев и начальник УГИБДД УМВД России по Рязанской области полковник полиции Сергей Анатольевич Романов. Обстоятельства ДТП уточняются., – говорится в сообщении.

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