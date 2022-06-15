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Четверг, 16 июня, 2022

Госавтоиснпекция опубликовала фото с места ДТП в Михайловском районе

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Госавтоиснпекция опубликовала фото с места ДТП в Михайловском районе

Госавтоинспекция опубликовала фотографии с места ДТП с Михайловском районе, в котором пострадали люди.

Всё случилось в 07.50 на 221-м километре трассы «Каспий». Столкнулись грузовой автомобиль Hyundai, грузовой автомобиль Scania и легковушка Volkswagen Polo.

Пострадали водители Hyundai и Volkswagen. С травмами их госпитализировали в медучреждение.

По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, 15 июня на рязанском участке трассы «Каспий» произошло ещё одно ДТП, на этот раз со смертельным исходом. По предварительной информации, грузовик, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и ещё пяти автомобилями. Находившиеся в микроавтобусе две женщины и мужчина погибли. Четыре человека получили травмы.

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