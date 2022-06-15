В Михайловском районе произошло второе за день массовое ДТП

Второе массовое ДТП за день произошло в Михайловском районе 15 июня. Его подробности обнародовала Госавтоинспекция.

По сообщению полицейских, всё случилось в 07.50 на 221-м километре трассы «Каспий». Столкнулись грузовой автомобиль Hyundai, грузовой автомобиль Scania и легковушка Volkswagen Polo.

Пострадали водители Hyundai и Volkswagen. С травмами их госпитализировали в медучреждение.

По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, 15 июня также на рязанском участке трассы «Каспий» произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Трагедия случилась около 7 утра. По предварительной информации, грузовик, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и ещё пяти автомобилями. Находившиеся в микроавтобусе две женщины и мужчина погибли. Четыре человека получили травмы. Уже обнародована предварительная причина произошедшего.

Фото с места ДТП можно найти по ссылке.