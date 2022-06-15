Водитель грузовика, устроившего массовое ДТП с погибшими под Рязанью, могу уснуть за рулём

Водитель грузовика, устроившего массовое ДТП с погибшими в Михайловском районе, по предварительной информации, могу уснуть за рулём. Об этом сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Рязанской области полковник полиции Сергей Романов.

По его словам, в массовой аварии столкнулись семь автомобилей. По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны Тамбова в сторону Москвы. Скорее всего, он уснул за рулём, что и спровоцировало ДТП.

На месте ДТП сейчас работает оперативно-следственная группа.

Напомним, массовое ДТП произошло 15 июня на 224-ом километре автодороги «Каспий» в Михайловском районе около 7 утра. По предварительной информации, грузовик, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и ещё пяти автомобилями. Находившиеся в микроавтобусе две женщины и мужчина погибли. Четыре человека получили травмы. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Фото с места ДТП можно найти по ссылке.