Областная прокуратура поставила на контроль проверку причин ДТП с тремя погибшими под Рязанью

Прокуратура Рязанской области поставила на контроль проверку причин массового ДТП с тремя погибшими под Рязанью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трагедия случилась около 7 утра 15 июня. По предварительной информации, грузовик, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и ещё пяти автомобилями. Находившиеся в микроавтобусе две женщины и мужчина погибли. Четыре человека получили травмы.

На место происшествия выехал прокурор Михайловского района Виталий Мартынов. Он будет координировать работу правоохранительных органов и контролировать ход проверки причин произошедшего.

Напомним, ранее начальник УГИБДД УМВД России по Рязанской области полковник полиции Сергей Романов сообщил, что причиной случившегося могло стать то, что водитель грузовика уснул.

Фото с места ДТП можно найти по ссылке.