Писатель Цыганов раскрыл историю старинного доходного дома в Москве

Журналист и писатель Александр Цыганов рассказал о прошлом владельцев старинного доходного дома по адресу Покровка, 11 в Москве, пишет Мослента.

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По словам собеседника, он проживал в этом здании в 1960-е годы в коммунальной квартире.

Здание было построено в 1909 году, и его владельцем был заслуженный профессор Московского Университета Федор Слудский. Наследником доходного дома стал геолог Александр Слудский, который в 1917 году он уехал в Крым, где основал научную станцию Карадаг.

Он вернулся в Москву в 1922 году, однако здание к этому моменту было конфисковано. Оказалось, что в его квартире стал жить пропагандист Берг. В итоге Слудский лишился библиотеки, лабораторных принадлежностей и рукописей.